Com vacinação, índice de sentimento econômico da zona do euro sobe em fevereiro

O índice de sentimento econômico da zona do euro, que mede a confiança de setores corporativos e dos consumidores, subiu de 91,5 pontos em janeiro para 93,4 pontos em fevereiro, em meio ao avanço da vacinação contra a covid-19, segundo dados publicados nesta quinta-feira pela Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE).



O resultado veio bem acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam ligeira alta do indicador, a 91,6 pontos.



Apenas a confiança do consumidor avançou de -15,5 pontos em janeiro para -14,8 pontos em fevereiro, confirmando estimativa prévia, enquanto a da indústria aumentou de -6,1 pontos para -3,3 pontos no mesmo período, superando previsão de -5,4 pontos, e a de serviços foi de -17,7 pontos para -17,1 pontos. Fonte: Dow Jones Newswires.