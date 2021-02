Na Alemanha, índice GfK de confiança do consumidor é de -12,9 pontos em março

O índice de confiança do consumidor da Alemanha subiu de -15,5 pontos em fevereiro para -12,9 pontos em março, segundo projeção divulgada nesta quinta-feira pelo instituto alemão GfK. A leitura de fevereiro foi ligeiramente revisada para cima, de -15,6 pontos originalmente.



O resultado de março superou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam avanço do indicador a -14,5 pontos, e sugere que a confiança na Alemanha vai melhorar, após recuar fortemente nos últimos meses em meio à segunda onda de infecções por covid-19 que a Europa está enfrentando e que forçou a retomada de medidas de "lockdown". O GfK utiliza dados do mês atual para projetar a confiança do consumidor do mês seguinte.