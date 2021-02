Para presidente do Fed, dinâmica da inflação não tende a mudar nos EUA

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, comentou que "os preços podem subir por fatores estatísticos e não será alta permanente". "Se a inflação aumentar de forma permanente temos instrumentos para lidar com ela. Avaliamos que a atual postura da política monetária é adequada", disse. "A política monetária acomodatícia apoia a recuperação econômica e é apropriada."



Powell destacou que a "dinâmica da inflação não tende a mudar no longo prazo", inclusive com boa ancoragem de expectativas para os índices de preços pelo Fed por um longo tempo. "Estamos em desinflação desde (Paul) Volcker", comentou, referindo-se ao ex-presidente do banco central americano que combateu a inflação de dois dígitos e dirigiu a instituição de 1979 a 1987.



Questionado sobre sua avaliação relativa a regulações e efeitos para a demanda agregada nos EUA, Powell comentou: "Não cabe a mim comentar política fiscal, pois compete a autoridades eleitas."