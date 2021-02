Gasto com Habitação recua 0,74% no IPCA-15 de fevereiro, diz IBGE

Os gastos das famílias brasileiras com Habitação passaram de um aumento de 1,44% em janeiro para uma queda de 0,74% em fevereiro, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O grupo deu uma contribuição negativa de 0,12 ponto porcentual para a inflação de 0,48% deste mês.



O resultado foi puxado pela queda de 4,24% nas tarifas de energia elétrica, influenciada pela mudança de bandeira tarifária, de vermelha para amarela, que implica em cobrança adicional sobre a conta de luz.



O gás de botijão teve alta de 3,18% em fevereiro, uma contribuição de 0,04 ponto porcentual para o IPCA-15. Também houve aumentos no gás encanado (1,19%) e na taxa de água e esgoto (0,45%).