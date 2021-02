PIB (final) da Alemanha cresce 0,3% no 4º trimestre ante trimestre anterior

O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha cresceu 0,3% no quarto trimestre de 2020 ante o terceiro trimestre em meio a restrições para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus, segundo dados finais divulgados nesta quarta-feira, 24, pela Destatis, como é conhecida a agência de estatísticas do país. Na comparação anual, a maior economia da Europa sofreu contração de 3,7% entre outubro e dezembro. Os resultados vieram acima das estimativas originais e das previsões de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de alta de 0,1% no confronto trimestral e de queda de 3,9% ante um ano antes, em ambos os casos. Ao longo de 2020, o PIB alemão encolheu 4,9%, informou a Destatis. O cálculo preliminar havia sido de redução de 5%.