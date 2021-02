Lira diz que trabalhará muito para entregar reforma tributária em 8 meses

O presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), afirmou nesta terça-feira, 23, que trabalhará para entregar a aprovação de uma reforma tributária em oito meses, ou seja, até setembro ou outubro. Nesse período, ele prevê três meses de tramitação no Senado e cinco meses na Câmara.



O parlamentar apontou que há, na sua visão, um consenso no Congresso sobre a necessidade de se reformar o sistema de impostos no País.



Em transmissão ao vivo para o jornal Valor Econômico, ele não se arriscou, contudo, a apostar em qual das diferentes propostas tem mais aceitação entre deputados e senadores. "Espero que seja a reforma possível", acrescentou.



Lira também indicou acreditar que a tramitação da reforma administrativa será mais fácil que a da reforma da Previdência, aprovada em 2019.



Um dos motivos apontados por ele é o fato de que a proposta não deve mexer no que ele chamou de "direitos adquiridos", ou seja, promoveria mudanças apenas para funcionários públicos contratados após a eventual aprovação da reforma.