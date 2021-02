EUA/Psaki: pacote de US$ 1,9 tri é do tamanho necessário

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou nesta segunda-feira, 22, que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, propôs o pacote de resgate de US$ 1,9 trilhão por acreditar que é o tamanho "necessário". A proposta republicana de US$ 600 bilhões está "muito longe" do que o país precisa, indicou a assessora na coletiva de imprensa diária. "Tamanho da proposta de pacote de Biden é do tamanho da crise que enfrentamos", avaliou. Ela também disse que, caso o mandatário não acreditasse na relevância do aumento do salário mínimo nacional, não teria incluído a medida no projeto.



Em relação às tratativas sobre o Acordo Nuclear com o Irã, Psaki afirmou que o país persa segue longe do compliance, mas que "acreditamos que o Irã não deve ter arma nuclear, e a diplomacia é o melhor caminho". Segundo a porta-voz, as sinalizações da última semana mostraram que o país está aberto ao diálogo, e as conversas junto aos parceiros europeus são o caminho possível para um novo acerto. Sobre o rival iraniano no Oriente Médio, a Arábia Saudita, Psaki afirmou que a administração busca "recalibrar" suas relações com o Reino, e que Biden deve dialogar com o rei do país, e não com o príncipe Mohamed Bin Salman, que vinha sendo interlocutor de Riad.



Em outros temas globais, a porta-voz afirmou que a administração vê o "relacionamento com China como competição, e queremos estar em posição forte". Sobre o gasoduto Nord Stream na Europa, ela informou que Biden acha que "é um negócio ruim", uma vez que divide os países europeus, e ameaça segurança, os tornando mais dependentes da Rússia. Ainda assim, segundo a porta-voz, o presidente americano avalia que "sanções não são púnico caminho possível".