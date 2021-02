Gás de cozinha pode chegar a R$ 105 na Grande BH

O Botijão de 13kg para entrega no próprio bairro pode custar de R$78 até R$105, uma variação de 34%. O cilindro de 45kg entregue no próprio bairro, variou 37%, podendo custar de R$310 até R$425. Já na portaria da, o cilindro de 45kg, pode custar de R$ 290 até R$425, uma variação 46%.



Segundo Feliciano Abreu, do Mercado Mineiro, 'o preço médio do gás de cozinha aumentou muito nos últimos 12 meses. O botijão de 13kg, que custava, em média em fevereiro de 2021, R$ 77,73 passou para R$ 87,18, um aumento de 12.16%, quando entregue na própria região. Já o botijão de 13kg, quando se busca, que custava R$ 71,36, subiu para R$80,28, um aumento de 12.49%."

Jair Amara/DA Press /E.M. (foto: O técnico de enfermagem Levi deixa reservas em casa )

Diniz diz que o preço alto não permite o estoque nem compra de vasilhame (foto: Jair Amara/DA Press/EM)

Também o cilindro de 45kg apresentou aumento nomédio de R$ 329,38, para R$ 349,09, uma variação de 5.98% quando entregue na própria região. A pesquisa apontou ainda que o mesmo produto adquirido na portaria, teve preço médio variando entre R$ 307,79, e R$ 332,93,de 8.17%, equivalente a R$25,14.O mais preocupante, segundo Abreu, é que essaafeta mais o consumidor de baixa renda. "Ele precisa pesquisar muito para achar a melhor oferta".O técnico em enfermagem Levi dos Anjos Mota, de 55 anos, disse que há seis anos compra em um depósito, no Bairro Santa Efigênia, região leste da capital. "É ondeos preços mais em conta, tanto do conteúdo quanto no vasilhame." A aquisição é para uso doméstico, e um botijão de 13quilos dura 45 dias em sua casa, onde mora com esposa e três filhos. Levi costuma estocar o gás. "Tenho dois de reserva, porque gás acaba de uma hora pra outra e nem sempre dá para a gente comprar naquele momento."