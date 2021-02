Governo do Japão vê economia em recuperação, mas piora avaliação sobre consumo

Em meio a novos surtos de coronavírus e incertezas sobre a campanha de vacinação, o governo do Japão avalia, no relatório mensal de fevereiro, que a economia do país demonstra fraqueza em algumas áreas, mas continua em recuperação. O documento, divulgado nesta sexta-feira, 19, apresenta uma piora no diagnóstico sobre o consumo privado, caracterizado como em "tom fraco", frente à visão de janeiro de que estava em retomada.



A análise, por outro lado, frisa que os investimentos corporativos estão em trajetória ascendente, assim como as exportações, a produção industrial e os lucros de empresas.



O mercado de trabalho, segundo o texto, registra "movimentos firmes", apesar da inércia fora da manufatura. Já a inflação ao consumidor está "estagnada".



O governo acrescenta que a segunda maior economia da Ásia deve voltar a crescer em curto prazo, apoiado pela melhora no quadro global em meio à reabertura das atividades.



"No entanto, deve-se dar total atenção ao aumento dos riscos negativos devido à disseminação das doenças infecciosas no Japão e no exterior. Também deve-se prestar atenção aos efeitos das flutuações nos mercados financeiro e de capitais", conclui o relatório.