Da Arena MRV a rodovias, confira as obras paradas e em andamento em MG

Um dos destaque no estado é a construção do estádio do Galo, que já está em andamento, com cerca R$ 500 milhões investidos (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A press) Estado de Minas, revelou que o Brasil totaliza R$ 961,5 bilhões de investimentos em infraestrutura e construção civil nos próximos cinco anos. O estudo analisa dados do período entre 2021 e 2026 para os setores de energia, saneamento, óleo e gás, transporte, indústria, infraestrutura esportiva e suas subdivisões. Pesquisa divulgada pela Neoway , com exclusividade para o, revelou que o Brasil totaliza R$ 961,5 bilhões deem infraestrutura e construção civil nos próximos cinco anos. O estudo analisa dados do período entre 2021 e 2026 para os setores de energia, saneamento, óleo e gás, transporte, indústria, infraestrutura esportiva e suas subdivisões.

LEIA MAIS 04:00 - 12/01/2021 Construção civil cresce em Minas como motor da economia

19:38 - 17/12/2020 Construção civil cresce 6,5% em Minas durante a pandemia de COVID-19

17:12 - 18/02/2021 Sem pandemia, governo teria déficit, mas rombo de R$ 560 bilhões a menos bilhões, enquanto o investimento nas atividades paralisadas ou em andamento é de R$ 89,6 bilhões. Segundo a gerente de produtos da Neoway, Jamila Rainha, o estudo é feito há alguns anos e o objetivo é proporcionar uma visão a longo prazo do mercado. A análise é separada por fases de intenção, andamento e paralisadas. As obras com intenção para esses cinco anos somam R$ 871,9, enquanto o investimento nas atividades paralisadas ou em andamento é de R$ 89,6 bilhões. Segundo a gerente de produtos da Neoway, Jamila Rainha, o estudo é feito há alguns anos e o objetivo é proporcionar uma visão a longo prazo do mercado.

O estudo acompanha obras em todo o país a partir de R$ 500 milhões, acima de 120 dias de execução e analisa o período em que a obra será realizada, que neste caso é de 2021 a 2026. Por isso, o monitoramento foi fechado em dezembro de 2020 e compreende os valores de investimento para os próximos anos.

Segundo os dados, os estados com mais investimentos em obras já em andamento são Rio de Janeiro (28%), São Paulo (23%), Paraná (6,5%), Minas Gerais (6,2%) e Santa Catarina (6,1%). Já as obras em fase de projeto e intenção têm mais aplicação em São Paulo (12,9%), Minas Gerais (11,6%), Pará (11,4%), Pernambuco (9,3%) e Rio de Janeiro (5,7%).

Em Minas Gerais, 70% dos investimentos são destinados a obras do transporte, especificamente as rodovias, sendo um dos estados que mais investem no setor. Segundo Jamila, isso acontece "devido ao tamanho do estado e as divisas que ele faz". Há, também, obras de destaque no setor de indústria (12,6%) e geração de energia (10,8%).

Em todo o país, as obras paralisadas somam 351 empreendimentos, sendo 8% deles em MG. A maioria são obras de rodovias federais, mas o saneamento também tem grande recorrência nas paralisações. Jamila lembra que nem todas as obras no Brasil ficam paradas só por falta de recursos, mas também por questões burocráticas, como licenciamentos que não são autorizados ou questionamentos políticos.

Dos investimentos em projetos, Minas Gerais têm cerca de R$102 bilhões, sendo indústria 56,7%, rodovia 27,8% e geração de energia 8,7% do valor total. A indústria representa R$56,7 bilhões e isso se deve, principalmente, pelo projeto da Fábrica de Celulose da LD Celulose, que é o planejamento industrial com maior porte no país.

Além dela, uma ampliação da fábrica da Cenibra, em Belo Oriente, e a Eurofarma, em Montes Claros aparecem em destaque no estudo. O setor de geração de energia também é relevante, com a Central Geradora Fotovoltaica Arinos, no noroeste de Minas.

Para o transporte, há previsão de gastos com a Rodovia 116, Rodoanel Norte, Rodovia BR-040 e Rodovia BR-262. Outro destaque do estado é o maior valor de investimento em uma obra de infraestrutura esportiva do Estádio do Clube Atlético Mineiro (Arena MRV), que já está em andamento, com cerca R$ 500 milhões investidos.

A tendência para o mercado nos próximos anos é no transporte rodoviário, segundo Jamila: “A questão do modal rodoviário é destaque e a tendência dos próximos anos é continuar” e completa “O setor energético também está crescendo, é importante que as empresas fiquem atentas e utilizem os dados de forma estratégica”.

Confira as principais obras de cada fase e setor:

Maior investimento

Transporte

Rodovia BR-050/GO/MG

Rodovia BR-364/365/GO/MG - Uberlândia/Jataí

Rodovia BR-135/MG - Trecho Montes Claros/Curvelo

Rodovia BR-381/MG - Trecho Governador Valadares e Belo Horizonte (alguns trechos)

Indústria

Fábrica da Biolab em Pouso Alegre

Ampliação da fábrica da Liasa em Pirapora

Fábrica de Pães da Aryzta em Pouso Alegre

Saneamento

Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário - Bacias do São Francisco e Parnaíba - Minas Gerais





Empreendimentos paralisados

Transporte

Rodovia BR-060/BR-153/BR-262/DF/GO/MG

Rodovia BR-381/MG - Trecho Governador Valadares e Belo Horizonte Lote 6

Bus Rapid Transit (BRT) Antônio Carlos - Meta 2/Duplicação Avenida Pedro

IAeródromo Inhotim

A BR-381- 4 lotes paralisados e um projeto





Empreendimentos previstos para serem lançados

Indústria

Fábrica de Celulose da Duratex e Lenzing em Minas Gerais (LD Celulose)

Ampliação da Fábrica da Cenibra em Belo Oriente

Fábrica da Eurofarma em Montes Claros

Fábrica de Latas/Alumínios Ball Corporation - Frutal

Fábrica da Fiat em Betim

Transporte

Rodovia BR/116/493/RJ/MG (alguns trechos)

Anel Viário do Contorno Norte de Belo Horizonte (Rodoanel Norte)

Rodovia BR-040/495/MG/RJ - Juiz de Fora a Rio de Janeiro

Rodovia BR-262/381/MG - Trecho Belo Horizonte/Divisa ES

Geração de energia

Central Geradora Fotovoltaica Arinos

Usina Hidrelétrica Formoso

Central Geradora Fotovoltaica Pirapora

Infraestrutura esportiva

Estádio do Clube Atlético Mineiro- Arena MRV (em andamento)





*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz