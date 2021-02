Exportações do Japão sobem pelo segundo mês consecutivo em janeiro

As exportações do Japão aumentaram pelo segundo mês seguido em janeiro, graças à forte demanda da China. Dados do Ministério de Finanças japonês mostram que as exportações do país asiático cresceram 6,4% em janeiro ante igual mês do ano passado. O resultado ficou um pouco abaixo da expectativa de economistas consultados pela FactSet, que previam alta de 6,8%, mas é bem superior ao ganho anual de 2% registrado em dezembro. Apenas para a China, as exportações japonesas deram um salto anual de 37,5% em janeiro, impulsionadas pela demanda por máquinas para a produção de chips, plásticos e metais não ferrosos. Por outro lado, as vendas do Japão para os EUA caíram 4,8% no mesmo período. Fonte: Dow Jones Newswires.