Zona do euro: produção industrial cai 1,6% em dezembro ante novembro

A produção industrial da zona do euro caiu 1,6% em dezembro ante novembro, segundo dados publicados nesta segunda-feira, 15, pela agência oficial de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. O resultado veio pior do que previsto por analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que esperavam queda de 1% na produção. Na comparação anual, a indústria do bloco reduziu a produção em 0,8% em dezembro. Neste caso, a projeção do mercado era de redução de 0,5%. A Eurostat também revisou ligeiramente para cima sua estimativa para a produção industrial de novembro ante outubro, de ganho de 2,5% para alta de 2,6%. Fonte: Dow Jones Newswires.