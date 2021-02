Guedes: achavam que a dívida ia a 100% do PIB, ficou em 89% do PIB

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a dívida pública brasileira em 2020 ficou abaixo do que esperava o mercado. "Achavam que a dívida ia a 100% do PIB, ficou em 89% do PIB", disse. "Controlamos a trajetória de crescimento dos gastos, não vão crescer em bola de neve".



Em evento virtual da Sociedade Nacional de Agricultura (SNA), Guedes disse ainda que, apesar das exportações agrícolas brasileiras para a Europa, EUA e Argentina terem caído em 2020, o crescimento de vendas para a Ásia sustentou o nível global das exportações brasileiras.