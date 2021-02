BC institui sua Política de Gestão Integrada de Riscos

O Banco Central instituiu nesta quinta-feira, 11, por meio da Resolução BCB nº 70, sua Política de Gestão Integrada de Riscos (PGR-BCB). Essa gestão de riscos busca identificar na instituição eventos em potencial capazes de afetá-la; administrar os riscos de modo a mantê-los compatíveis com o apetite a risco do BC; e facilitar o cumprimento dos objetivos organizacionais.



Entre os objetivos da gestão de riscos está, conforme a resolução, "assegurar que os responsáveis pela tomada de decisão, em todos os níveis da instituição, tenham acesso tempestivo às informações suficientes quanto aos riscos aos quais está exposta a organização, inclusive para determinar questões relativas à delegação, se for o caso".



Outro objetivo é "aumentar a probabilidade de alcance dos objetivos da organização, reduzindo os riscos a níveis aceitáveis".



A íntegra da Resolução BCB nº 70 está disponível em https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/buscanormas?tema=50.