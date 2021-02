Deutsche Bank registra lucro inesperado no 4º trimestre

O Deutsche Bank anunciou nesta quinta-feira (4) que teve lucro líquido de 51 milhões de euros no quarto trimestre de 2020, que contrasta com prejuízo de 1,6 bilhão de euros observado em igual período de 2019. O lucro após impostos somou 189 milhões de euros no período, surpreendendo analistas, que previam perda de 168 milhões de euros.



Já a receita do maior banco da Alemanha teve expansão anual de 2% entre outubro e dezembro, a 5,45 bilhões de euros. Neste caso, o resultado veio praticamente em linha com a projeção do mercado, de 5,47 bilhões de euros.



Em todo o ano de 2020, a receita do Deutsche Bank cresceu 4%, registrando o primeiro aumento após recuar por quatro anos seguidos, enquanto o lucro após impostos totalizou 624 milhões de euros. Fonte: Dow Jones Newswires.