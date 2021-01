Nos EUA, vendas pendentes de imóveis caem 0,3% em dezembro

As vendas pendentes de imóveis nos Estados Unidos recuaram 0,3% em dezembro ante novembro de 2020, a 125,5 pontos informou nesta sexta-feira, 29, a Associação Nacional de Corretoras (NAR, na sigla em inglês). O recuo mensal é o quarto consecutivo, ante expectativa de queda de 0,2% dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal.



Em agosto, o índice havia atingido a máxima histórica, em 132,90.



Na comparação anual, em dezembro houve alta de 21,4% nas vendas pendentes de imóveis, na comparação com igual mês do ano passado.