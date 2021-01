Ação da GameStop tem negociação interrompida em NY quando caía 55,97%

A ação da GameStop teve suas negociações interrompidas em Nova York, diante de sua volatilidade. O papel se viu no centro de uma polêmica, após investidores ligados a um fórum na plataforma Reddit decidirem comprá-lo para se contrapor a uma aposta de queda no valor realizada por um fundo de hedge.



Às 13h13 (de Brasília), o papel recuava 55,97%, antes da suspensão.



Outra ação que viveu episódio similar, a da AMC Entertainment, também teve a negociação suspensa nesta quinta-feira. Por volta do horário citado, AMC caía 53,82%.



*Com informações da Dow Jones Newswires