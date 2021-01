Caged termina 2020 com resultado positivo, mesmo com saldo negativo de dezembro

Mesmo com o fechamento de vagas em dezembro, após cinco meses consecutivos de geração líquida de vagas com carteira assinada na segunda metade do ano, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) encerrou 2020 com um resultado positivo em 142.690 vagas. O desempenho confirmou a expectativa do ministro da Economia, Paulo Guedes, de encerrar o ano marcado pela pandemia de covid-19 sem uma destruição líquida de empregos formais.



Nos quatro meses de auge da pandemia de covid-19 - de março até junho, o Caged registrou 1,618 milhão de demissões líquidas. Já entre julho e dezembro, 1,418 milhão postos formais foram recriados.



O resultado do mercado de trabalho em 2020 foi o melhor desde 2017, quando houve o fechamento de 20 mil vagas com carteira assinada.



O saldo decorre de 15,166 milhões de admissões e 15,023 milhões demissões ao longo do ano passado.



O desempenho positivo no ano também era esperado pela maior parte do mercado.



O resultado do Caged em 2020 ficou dentro do intervalo das estimativas de analistas consultados pelo Projeções Broadcast.



As projeções eram de fechamento de 94.000 vagas a criação de 323.425 vagas no ano passado, com mediana positiva em de 170.410 postos de trabalho.