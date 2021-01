MG abre edital para venda de imóveis em 2021; maior valor é R$ 10,6 milhões

Está previsto a venda de 19 itens com preços entre R$ 64,4 mil e R$ 10,6 milhões (foto: Reprodução/Pixabay)

Foi aberto pela Minas Gerais Participações S.A. (MGi), empresa do Governo do Estado filiada à Secretaria de Fazenda (SEF/MG), o primeiro edital de concorrência pública na categoria “Melhor Oferta” para vendas de bens em 2021. Está prevista a venda de 19 itens, com preços entre R$ 64,4 mil e R$ 10,6 milhões, localizados em Minas Gerais e no Rio de Janeiro.





O diretor-presidente da MGi, Weverton Vilas Boas, afirmou que “serão vendidas grandes áreas, com mais de 20 mil metros quadrados, lotes e salas comerciais”.





Todos os imóveis que estão à venda, bem como a descrição de cada um, valores de oferta, localizações, fotos e informações complementares estão no site www.mgileiloes.com.br . Os atendimentos aos interessados também estão sendo feitos através do e-mail vendas@mgipart.com.br ou via ligação e/ou WhatsApp (31) 99990-1127.

PROPOSTAS





As propostas para imóveis das concorrências começaram e podem ser entregues até o dia 4 de março, às 17h. A documentação necessária para o processo está no edital, e é preciso muita atenção, pois há alterações entre pessoas físicas, jurídicas ou jurídicas estrangeiras. Além de juntar os documentos, o interessado deve realizar o depósito caução no valor indicado e preencher a proposta.





Todas as propostas têm de ser encaminhadas pelos Correios para o endereço da Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves (Rodovia Papa João Paulo II, 4001 – Prédio Gerais – 4º andar – bairro Serra Verde, Belo Horizonte - MG – CEP 31.630-901). Caso preferir entregar presencialmente, a proposta deve ser deixada no setor de protocolo do prédio Gerais.





Os documentos entregues serão abertos e analisados no dia 8 de março, às 10h. Quem oferecer o maior valor pelo imóvel vence o leilão. A devolução da caução para os que ganharam ou foram desclassificados, sem nenhum acréscimo, será feita até cinco dias a partir da homologação da licitação.

*Estagiário sob supervisão da editora Liliane Corrêa