Há condições para que meta de inflação retorne ao nível de 2%, diz BCE

O economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), Philip Lane, afirmou que existem condições para que a inflação da zona do euro retorne à meta de 2% com a revisão da estratégia da entidade, em evento organizado pela think-tank Bruegel. Hoje, o objetivo do BCE é de uma taxa próxima, mas menor, que 2%.



Para Lane, o nível de preços na zona do euro continua sob controle do banco, apesar das preocupações estimuladas pela atual inflação, abaixo da meta do BCE, em meio à pandemia de covid-19.



O dirigente comentou também sobre a revisão estratégica do BCE.



Ele disse concordar com a ideia de que as estratégias estabelecidas devem ir além de selecionar quais serão as políticas certas para o futuro, mas afirmou que o documento não precisa cobrir todas as "eventualidades possíveis" dos próximos 18 anos, quando as diretrizes do BCE serão novamente revisadas.



Quanto à adoção do euro digital, Lane disse que as discussões estão em fase inicial e que a atual revisão da estratégia do BCE "não deve ser confundida" com os trabalhos que o banco tem feito em torno de uma possível moeda virtual.