Em reunião, Bolsonaro trata de 'assuntos de interesse de bares e restaurantes'

O presidente Jair Bolsonaro esteve nesta quarta-feira, 27, na sede do Ministério da Economia, em uma reunião fora das agendas oficiais. O presidente deixou a pasta e disse a jornalistas que tratou de assuntos referentes à atividade de bares e restaurantes.



Como mostrou o Estadão/Broadcast, Bolsonaro também quer reduzir PIS/Cofins sobre o diesel para agradar caminhoneiros e compensar o aumento no preço do combustível anunciado pela Petrobras. O tema está em estudo pelo Ministério da Economia.



Na agenda do ministro da Economia, Paulo Guedes, havia uma reunião pela manhã com o secretário especial da Receita Federal, José Barroso Tostes Neto, e outros integrantes da equipe. À tarde, Guedes recebe o ministro da Economia, Onyx Lorenzoni, para discutir programas sociais.