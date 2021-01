Mais de 60% dos jovens estão inadimplentes em BH

Os jovens de Belo Horizonte, na faixa etária entre 18 e 24 anos, são os que apresentaram maior índice de inadimplência no ano passado, revelou pesquisa divulgada nesta quinta-feira (21) pela Câmara de Dirigentes Lojistas - CDL/BH. Ao contrário dos demais cidadãos devedores, que fecharam o ano de 2020 em queda de 7,39%, a juventude da capital que não conseguiu pagar suas dívidas avançou 62,13%. Esse índice é ainda maior (76,45%) quando a base da pesquisa é ampliada para todo o estado.

O estudo destaca que a inadimplência é mais acentuada entre os jovens, por serem mais sensíveis ao lidar com situações de incertezas e não possuírem planejamento financeiro. “É importante destacar que a tendência de inadimplência entre os jovens vem sendo observada nos últimos nove meses”, destaca o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva.

Embora as mulheres apresentem situação menos favorável no mercado de trabalho, com menores rendimentos reais e maior taxa de desemprego, quando comparada aos homens, a distância no indicador de inadimplência diminuiu nos últimos meses de 2020. Quando analisada por gênero, a pesquisa mostra que, na comparação anual, há uma desaceleração para ambos os gêneros. Homens registraram uma desaceleração de 8,13% e mulheres, 7,92%. No estado o indicador apresentou queda para ambos os gêneros: homens (queda de 5,71%) e mulheres com decréscimo de 6,46%.

Ao comparar os meses de novembro e dezembro do ano passado, a pesquisa apontou uma queda na inadimplência de 0,59%. O resultado, segundo o presidente da entidade, pode estar relacionado ao funcionamento do comércio de bens e serviços, o saldo positivo na geração de empregos formais, a transferência do auxílio emergencial via governo federal e o pagamento do 13º. “Esses fatores possibilitaram que as pessoas cumprissem suas obrigações financeiras, deixando o cadastro de negativados”, disse. O indicador de dívidas mostra que em dezembro de 2020, na comparação o mesmo mês do ano anterior, houve queda de 10,55%.

Assim como na capital mineira, a inadimplência entre os consumidores do estado de Minas Gerais vem desacelerando. Em dezembro de 2020, na comparação com o mesmo mês do ano de 2019, a queda foi de 5,29%. “Além do auxílio emergencial e do pagamento do 13º. salário, estamos tendo uma mudança no comportamento financeiro das famílias devido ao momento de incerteza em função da pandemia”, explicou. “Isso tem contribuído para a queda da inadimplência”, completou. Na comparação mensal, a queda da inadimplência foi de 0,69%.

Inadimplência entre empresas

O indicador de devedores das empresas da capital mineira fechou o ano de 2020 com uma retração de 10,89% ante um avanço de 4,28% em 2019. Com as medidas adotadas pelo governo para o enfrentamento da pandemia, como a flexibilização para negociar algumas pendências financeiras e com as empresas revisando a gestão financeira dos seus negócios, o cadastro de inadimplentes foi reduzido. Ao analisarmos a inadimplência entre as pessoas jurídicas de Minas Gerais, o índice de desaceleração ficou em 10,5% frente a um avanço de 1,85% no ano de 2019.