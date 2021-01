EUA não vão lutar por dólar fraco para ganhar vantagem competitiva, diz Yellen

A indicada pelo presidente eleito dos Estados Unidos Joe Biden para assumir a secretaria do Tesouro, Janet Yellen, afirmou nesta terça-feira, 19, que o país, sob gestão democrata, não vai lutar por enfraquecer sua moeda para ganhar vantagem competitiva. Ela participa neste momento de sessão no Comitê de Finanças do Senado americano que votará sua indicação ao cargo.



"A variação do dólar e outras moedas deve ser determinada pelos mercados. Devemos nos opor a países que manipulam câmbio por vantagem competitiva", declarou Yellen aos senadores.



A indicada não citou a China, mas o país asiático é comumente criticado por autoridades americanas por supostamente desvalorizar, de maneira proposital, o yuan para obter vantagens no campo comercial.