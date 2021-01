CDL/BH pede ao Governo Federal prorrogação das parcelas do Simples Nacional

Os vencimentos estão previstos para janeiro, fevereiro e março de 2021 e, segundo o presidente da CDL/ BH, Marcelo de Souza e Silva, é necessário uma intervenção devido ao prejuízo da“Ainda que o faturamento do mês de dezembro tenha sido um pouco maior, o que até possibilitaria o pagamento integral do Simples com vencimento em janeiro, os comerciantes estão comprometidos financeiramente com negociações feitas com fornecedores e com empréstimos contraídos devido à pandemia”, explicou.

“Além disso, há o reajuste anual dos aluguéis e outras obrigações financeiras que se apresentam nesse início de ano atípico, em que muitos deles estão com receitas praticamente zeradas", enfatiza.



“A efetivação de tal medida é considerada como essencial para a sobrevivência de inúmeros empreendimentos, geradores de emprego e renda”, completa.

Marcelo ainda relembra o decreto do prefeito(PSD) com o novo fechamento do comércio em BH . "A demanda surge da frágil situação enfrentada por empreendedores e empresários que estão tendo que lidar não somente com as perdas acumuladas em 2020, mas também com a baixa do faturamento ocorrida nos primeiros meses do ano. Além disso, a capital mineira sofre com mais um fechamento do comércio", finaliza.