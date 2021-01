Sentimento do consumidor nos EUA cai a 79,2 em janeiro, mostra preliminar

O índice de sentimento do consumidor dos Estados Unidos, medido pela Universidade de Michigan, caiu de 80,7 em dezembro para 79,2 na leitura preliminar de janeiro. A queda foi um pouco mais acentuada do que a prevista por analistas consultados pelo Wall Street Journal, que projetavam recuo a 79,4.



O índice das condições econômicas atuais caiu de 90 para 87,7 no período.



O índice de expectativas do consumidor cedeu de 74,6 para 73,8.