PPSA arrecada para a União R$ 627,8 milhões em 2020

A Pré-Sal Petróleo (PPSA) arrecadou para a União no ano passado R$ 627,8 milhões, 33,5% a mais do que em 2019, e 119% ante 2018. Também foram arrecadados R$ 76,4 milhões por meio de um Acordo de Equalização de Gastos e Volumes, assinado entre a PPSA e a Petrobras, em junho de 2020.



No total, a arrecadação para o governo somou R$ 704,2 milhões, segundo informou a PPSA.



Em 2020, foram comercializados 2,8 milhões de barris de petróleo da área de desenvolvimento de Mero e do campo de Entorno de Sapinhoá, que operam em regime de partilha de produção, e 37,7 milhões de metros cúbicos de gás dos campos de Entorno de Sapinhoá, Tartaruga Verde Sudoeste e Tupi.



Desde 2018, a PPSA já arrecadou R$ 2,68 bilhões para a União, sendo R$ 1,38 bilhão com a atividade de comercialização do petróleo e gás e R$ 1,3 bilhão com equalizações de gastos e volumes realizadas pela companhia em áreas onde a União tem participação nos Acordos de Individualização da Produção.