Estoques no atacado ficam estáveis nos EUA em novembro

Os estoques do atacado nos Estados Unidos não registraram alteração em novembro ante outubro, segundo o Departamento do Comércio americano. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam queda de 0,1%.



Em relação ao mesmo mês do ano anterior, os estoques em novembro tiveram baixa de 2,1%.



Para o mês de outubro, a alta havia sido de 1,1% em relação a setembro.