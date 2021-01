China: PBoC estabelece ponto de referência para yuan no maior nível em 30 meses

O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) elevou o ponto de referência do yuan a 6,4760 por dólar, no maior nível em 30 meses. A divisa chinesa tem se fortalecido em meio ao rápido processo de recuperação da segunda maior economia do planeta e também favorecido pelo enfraquecimento da moeda norte-americana no mercado internacional. O Banco Central permite que o yuan onshore seja negociado em uma faixa em torno de um faixa de correção, que é baseada parcialmente em preços anteriores de mercado. A moeda também é comercializada em mercados offshore menos controlados, em Hong Kong e em outros lugares. (Com agências internacionais).