Confira o calendário de pagamentos do Bolsa Família em 2021

(foto: Reprodução de internet)

Responsável por operar o Bolsa Família, a Caixa Econômica Federal divulgou nesta segunda-feira (4/1) o calendário de pagamentos do benefício social para 2021. Em janeiro, o pagamento será feito entre os dias 18 e 29.





Poupança social digital

Programa com 14 milhões de famílias inscritas, o Bolsa Família paga os beneficiários conforme o dígito final do Número de Identificação Social (). Os depósitos ocorrem sempre nos 10 últimos dias úteis de cada mês.Confira o calendário de pagamento para todos os meses do ano na tabela abaixo:Em dezembro, acomeçou a migração dos beneficiários que ainda sacam o Bolsa Família exclusivamente com o Cartão Cidadão para a conta poupança social digital.Usada no pagamento do, a conta poupança permite o pagamento de boletos e de contas domésticas (como água, luz e gás).A conta poupança digital também propicia a realização de compras com cartão de débito virtual pela internet e com código QR (versão avançada do código de barras) em lojas físicas com maquininhas de estabelecimentos parceiros. Além de liberar até três transferências gratuitas por mês para qualquer conta bancária.



Segundo o cronograma divulgado no fim do ano passado, os beneficiários com NIS de finais 9 e 0 começaram a receber o Bolsa Família pela conta poupança social digital em dezembro.



Em janeiro, o pagamento pela plataforma passará a ser feito para os inscritos com NIS de finais 6, 7 e 8. Em fevereiro, a Caixa abrirá contas poupança digitais para os beneficiários de NIS com finais 3, 4 e 5.



Em março, será a vez dos inscritos com NIS de finais 1 e 2 e os Grupos Populacionais Tradicionais Específicos (GPTE), categoria que inclui indígenas, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, pescadores artesanais, comunidades tradicionais, agricultores familiares, assentados, acampados e pessoas em situação de rua.