Setor público tem déficit nominal de R$ 20,123 bilhões em novembro, diz BC

O setor público consolidado registrou um déficit nominal de R$ 20,123 bilhões em novembro, conforme divulgou o Banco Central. Em outubro, o resultado nominal havia sido deficitário em R$ 30,924 bilhões e, em novembro de 2019, deficitário em R$ 53,157 bilhões.



No mês passado, o governo central registrou déficit nominal de R$ 19,170 bilhões. Os governos regionais tiveram saldo negativo de R$ 587 milhões, enquanto as empresas estatais registraram déficit nominal de R$ 366 milhões.



O resultado nominal representa a diferença entre receitas e despesas do setor público, já após o pagamento dos juros da dívida pública. Em função da pandemia do novo coronavírus, que reduziu a arrecadação dos governos e elevou as despesas, o déficit nominal tem sido mais elevado nos últimos meses.



No ano até novembro, o déficit nominal somou R$ 939,569 bilhões, o que equivale a 13,82% do PIB. Em 12 meses até novembro, há déficit nominal de R$ 978,002 bilhões, ou 13,14% do PIB.