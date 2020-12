DOU traz despachos de Bolsonaro com aprovação de 2 resoluções do CNPE

O Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 28, publica despachos do presidente da República, Jair Bolsonaro, que aprovam duas resoluções do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE).



A primeira resolução aprovada institui o Programa de Revitalização e Incentivo à Produção de Campos Marítimos (Promar), que tem entre seus objetivos propor medidas de revitalização dos campos maduros de petróleo e gás natural para a extensão de sua vida útil, aumento do fator de recuperação, continuidade no pagamento das participações governamentais, geração de empregos e manutenção da indústria de bens e serviços locais.



O segundo ato referendado pelo presidente estabelece 'Diretrizes Nacionais para Políticas Públicas voltadas à Microgeração e Minigeração Distribuída no País'.



As resoluções podem ser conferidas no seguinte endereço na internet: https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/12/2020&jornal;=515&pagina;=12&totalArquivos;=533