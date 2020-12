MDR define 939 localidades prioritárias para investimentos de segurança hídrica

O Ministério do Desenvolvimento Regional selecionou 939 localidades em 319 municípios de nove Estados brasileiros que serão priorizadas nos investimentos voltados a ações estruturantes de segurança hídrica, como perfuração de poços e implantação de sistemas simplificados de abastecimento de água, cisternas e dessalinizadores do Programa Água Doce. A decisão consta de Portaria, publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira.



Em nota divulgada há pouco, o MDR diz que o objetivo é reduzir e erradicar a dependência do abastecimento dessas localidades por meio de carros-pipa, além de ser "o passo inicial para otimizar os investimentos em medidas que ampliem a oferta de água executadas pelo MDR e seus órgãos vinculados - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) e Companhia Nacional de Desenvolvimento dos Vales do Parnaíba e São Francisco (Codevasf)".



Ainda de acordo com a Pasta, o mapeamento das localidades utilizou dois critérios: os pontos da operação carro-pipa que atendem maior número de pessoas e a incidência com que essas localidades necessitaram de carro-pipa nos últimos 36 meses. Segundo o MDR, as 939 localidades concentram 587 mil pessoas. Os locais selecionados estão nos Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.



O MDR informou ainda que pretende lançar, em 2021, um edital para buscar soluções inovadoras com foco na entrega de água no semiárido rural. "A ideia é prospectar novas tecnologias para lidar com o desafio da entrega de água nessas comunidades atualmente dependentes da Operação Carro-Pipa", diz em nota a Pasta.