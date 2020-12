Petrobras assina contrato para venda de campos terrestres na Bahia por US$ 30 mi

A Petrobras assinou nesta quarta-feira, 23, o contrato de venda de sua participação em 12 campos terrestres de petróleo, chamados de Polo Remanso, na Bahia. Os ativos foram vendidos para a Petrorecôncavo pelo valor de US$ 30 milhões.



Deste total, a Petrobrás recebeu US$ 4 milhões hoje, outros US$ 21 milhões serão pagos no fechamento da transação e US$ 5 milhões um ano após o fechamento.



O Polo Remanso compreende os campos terrestres de Brejinho, Canabrava, Cassarongongo, Fazenda Belém, Gomo, Mata de São João, Norte Fazenda Caruaçu, Remanso, Rio dos Ovos, Rio Subaúma, São Pedro e Sesmaria, localizados no estado da Bahia. A produção média de janeiro a novembro foi de aproximadamente 3,9 mil barris de óleo por dia (bpd) e 75 mil m?/dia de gás natural.



A estatal anunciou também o início da fase não-vinculante para venda da sua participação no Polo Bahia Terra, que tem 28 concessões de campos de produção terrestres.



O Polo, que também fica na Bahia, tem cerca de 1.700 poços em operação, estações coletoras e de tratamento, parques de estocagem e movimentação de petróleo, gasodutos e oleodutos, além da UGPN Catu e outras infraestruturas. A produção média neste ano até novembro foi próxima de 14 mil barris de óleo por dia e 618 mil m?/dia de gás. A Petrobras tem 100% de participação no ativo.