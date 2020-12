Grupo Boticário capta R$ 1 bilhão em títulos sustentáveis

O Grupo Boticário realizou uma captação de R$ 1 bilhão em títulos de cinco anos vinculados a metas sustentáveis, em uma emissão coordenado pelo Itaú BBA. Esta é a primeira operação do tipo no setor de beleza na América Latina e no mercado local de dívida.



De acordo com o grupo, os títulos, denominados Sustainability-Linked Bonds ou "SLBs", visam fortalecer o comprometimento com melhorias nos resultados de sustentabilidade dos negócios até 2025 e reforçam o compromisso com as melhores práticas ambientais, sociais e de governança corporativa, ou "ESG", na sigla em inglês.



"O mercado de debêntures ESG tem um grande potencial de estimular e direcionar recursos para avanços sustentáveis no país e em todo o mundo. O ineditismo desta operação financeira é um passo importante para se fortalecer práticas por um crescimento da sociedade com investimentos destinados para ações que contribuam para geração de valor para o negócio e seus públicos de interesse, aumentando a qualidade de vida da população e preservando o meio ambiente", conta Carolina Maestri, gerente de Sustentabilidade Corporativa do Grupo Boticário.



A operação também é inédita para o Itaú BBA no mercado local. Apesar de a prática de emissão de dívida ser comum para o banco, a emissão de títulos ESG na modalidade SLBs será realizada pela primeira vez pela entidade no mercado brasileiro.



"O mercado externo está bastante desenvolvido no tema ESG e esse ano trabalhamos nas principais emissões desse tipo, incluindo o primeiro título atrelado a metas e indicadores ESG. Tendo isso em mente, estamos trabalhado para fomentar o mercado de renda fixa local no mesmo sentido. A operação do Boticário é um importante marco nesse sentido, pois representa a primeira de muitas emissões SLBs que pretendemos fazer no mercado local" afirma Felipe Wilberg, Diretor de Renda Fixa e Produtos Estruturados do Itaú BBA.



As metas sustentáveis desse título têm como objetivo garantir, até 2025, que 100% de consumo de energia elétrica renovável nas fábricas do Grupo Boticário em São José dos Pinhais (PR) e Camaçari (BA) e nos centros de distribuição de Registro (SP) e São Gonçalo dos Campos (BA). Além da energia, o compromisso também será garantir, no mesmo cronograma, que 100% de resíduos sólidos sejam reciclados nas operações, incluindo reciclados, reutilizados e coprocessados.