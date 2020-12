Bruno Serra substitui Campos Neto durante férias

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, está de férias e é substituído pelo diretor de Política Monetária, Bruno Serra Fernandes. De acordo com agenda divulgada pelo BC para esta terça-feira, Bruno Serra participa, às 11h, de reunião, por videoconferência, com Márcio Coutinho de Oliveira Fontes, Head, Filippe Santa Fé Cunha, Gestor, e Gustavo Ribeiro, Economista Chefe, representantes do Asa Asset, para tratar sobre conjuntura econômica.



Às 15h, o diretor participa de reunião, também por videoconferência, com André Carvalho, Estrategista-Chefe, Dalton Gardimam, Economista-Chefe, e Eduardo Bueno, Macro Sales, representantes do Bradesco BBI, para tratar sobre conjuntura econômica.



O diretor de Fiscalização do BC, Paulo Souza, participa amanhã, às 10h, de reunião por videoconferência com Isaac Sidney, Presidente, e Vicente De Chiara, Diretor de Assuntos Jurídicos, da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Sergio Sinisgalli, Gerente Jurídico, e Aires Coelho, Advogado, do Banco Bradesco S.A., para tratar de assuntos institucionais.



O diretor de Política Econômica, Fabio Kanczuk, participa nesta terça, às 10h, de reunião, por videoconferência, com Leandro Rothmuller, Economista-Chefe, Marcio Albuquerque, Gestor de Moedas, e Sebastian Lewitt, Gestor de Renda Fixa, da Capstone Partners Gestão de Recursos, para exposição do cenário macroeconômico pelos audientes. Às 11h30, ele participa de reunião, por videoconferência, com Fabio Akira Hashizume, Economista-Chefe, Giovani Pereira e Silva, CIO, e Pedro Szyszka, Gestor dos Mercados de Juros, da Blueline Asset Management, para exposição do cenário macroeconômico pelos audientes.