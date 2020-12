CS Brasil venceu nesta sexta-feira o leilão da área portuária ATU18

A CS Brasil venceu nesta sexta-feira, 18, o leilão da área portuária ATU18, localizada no Porto Organizado de Aratu, na Bahia. A empresa levou o ativo após disputa viva-voz com outros dois grupos interessados. A outorga vencedora foi de R$ 52,5 milhões, contra um valor mínimo simbólico de R$ 1.



A segunda melhor colocada foi a Intermarítima, representada pela corretora Itaú, com outorga de R$ 50,5 milhões. A terceira colocada foi a Cejen Engenharia, representada pela corretora H.Commcor, de R$ 24,5 milhões.



A primeira oferta das interessadas foi: CS Brasil com R$ 5 milhões, Intermarítima com R$ 3,2 milhões e Cejen Engenharia, com R$ 12,5 milhões. A disputa viva-voz se deu firme entre CS Brasil e Intermarítima.



A ATU18 é destinada à movimentação e armazenagem de granéis sólidos vegetais. O prazo de arrendamento é de 15 anos e a área do terminal de 51.562 m?. O investimento previsto é de R$ 119,387 milhões no terminal durante o período do contrato. A movimentação total esperada é de 20,469 milhões de toneladas.



A área foi a única no dia que provocou disputa entre os interessados até agora. Em leilão há pouco a CS Brasil levou a área portuária ATU12, também no Porto Organizado de Aratu, sem concorrência.