Petrobras realizará pré-pagamento de acordo com a Petros no valor de R$ 4,493 bi

A Petrobras informou que realizará o pré-pagamento parcial de

R$ 4,493 bilhões à Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros) em janeiro de 2021. Hoje, a estatal realizou o pagamento de R$ 94 milhões, na liquidação parcial antecipada do Termo de Compromisso Financeiro Pré-70 (TCF Pré-70).



O TCF Pré-70 foi assinado em 2008 e compõe o Acordo de Obrigações Recíprocas (AOR), celebrado com a Petros e diversas entidades sindicais em 2006. Segundo a companhia, o termo disciplina a forma de pagamento das obrigações de natureza atuarial assumidas pela Petrobras.



Com o processo de cisão do Grupo Pré-70 ocorrido em 2019, foi firmado aditivo ao TCF Pré-70 com o objetivo de estabelecer a possibilidade de antecipações de pagamentos pela Petrobras.



Os pré-pagamentos estão em linha com o processo de gestão de passivos da companhia, reduzindo as despesas com juros e o montante de garantias reais, além de contribuir para a melhoria da liquidez dos planos.