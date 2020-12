CPI da Zona do euro recua 0,3% em novembro ante outubro, como previsto

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da zona do euro teve queda de 0,3% em novembro na comparação com outubro, informou nesta quinta-feira (17) a agência oficial de estatísticas da União Europeia, Eurostat. Na comparação anual, o CPI também recuou 0,3%. Os números vieram em linha com a previsão dos analistas consultados pelo Wall Street Journal. O núcleo do CPI, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, teve baixa de 0,5% em novembro ante outubro, mas subiu 0,2% na comparação anual, números também conforme o esperado. (Com informações da Dow Jones Newswires).