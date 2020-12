Guararapes Painéis registra oferta pública inicial de ações primária e secundária

A Guararapes Painéis registrou nesta quarta-feira, 16, junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o pedido de registro de uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), com distribuição primária e secundária. Nesta última, o acionista vendedor é o Brasil Agronegócio Fundo de Investimento em Participações.



O banco coordenador líder da oferta será o Bank of America, e também vão atuar na operação BTG Pactual, XP Investimentos, Citigroup, Bradesco BBI e UBS Brasil.



Segundo a empresa informa no prospecto preliminar da oferta, a Guararapes Painéis é um dos maiores fabricantes de produtos de madeira voltados para o mercado de móveis, decoração e construção. A companhia tem 12% de participação no mercado de MDF, além de ter 13% de market share na exportação de compensados.



Em 2020, até novembro, a Guararapes Painéis teve lucro líquido de R$ 93,584 milhões, um crescimento de 80% em relação ao mesmo período do ano passado.