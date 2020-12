ANTT publica em DOU extra edital de concessão da FIOL

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou nesta quarta-feira, 16, o aviso de licitação e edital para concessão da Ferrovia de Integração Oeste Leste (FIOL). Conforme o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, noticiou ontem, a ANTT aprovou o edital nessa terça-feira, 15, e o trecho objeto da concessão é o trecho 1, que liga as cidades de Ilhéus e Caetité, na Bahia.



O edital prevê o leilão para o dia 8 de abril, às 14h, na B3 S/A, em local a ser informado ainda. O edital e seus anexos já estarão disponíveis no site da ANTT a partir desta quarta (www.gov.br/antt/pt-br).



Os pedidos de esclarecimentos devem ser solicitados à ANTT no período das 8h do dia 17 de dezembro de 2020 até às 18h do dia 15 de janeiro de 2021. Os envelopes contendo a proposta econômica escrita e os documentos de qualificação deverão ser entregues, juntamente com as garantias de proposta à comissão de outorga das 9h às 12h do dia 5 de abril de 2021.