PIB da Argentina cresce 12,8% ante o 2º tri e cai 10,2% ante 3º tri de 2019

O Produto Interno Bruto (PIB) da Argentina registrou expansão de 12,8% em termos dessazonalizados no terceiro trimestre de 2020 na comparação com o segundo, informou nesta quarta-feira, 16, o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (Indec). Ante igual período de 2019, a atividade econômica do país sul-americano teve contração de 10,2%, acumulando queda de 11,8% este ano até setembro.



Entre os 16 setores analisados, houve queda na atividade em 14 no confronto anual, em meio à redução da demanda.



"Restrições globais ao movimento de pessoas com o objetivo de mitigar a pandemia de covid-19 afeta um conjunto significativo de atividades econômicas em todos os países", diz o Indec, em comunicado.