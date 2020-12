Senado desengaveta projeto que facilita venda de terras agrícolas a estrangeiros

Em meio à semana derradeira de votações no ano, o Senado desengavetou um projeto para facilitar a negociação de terras agrícolas com investidores estrangeiros. A proposta torna a venda ou o arrendamento de propriedades rurais a empresas do exterior mais flexível.



O projeto chegou a ser aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) em dezembro de 2019 e seria pautado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), mas ficou engavetado devido à paralisia do colegiado durante a pandemia de covid-19. A liderança do PT tentou tirar o projeto da pauta do plenário, mas o pedido foi derrotado por 35 votos a 20.