Problemas de instabilidade foram resolvidos, diz Google em perfil do Twitter

O perfil oficial da Google Brasil no Twitter informou a normalização de seus serviços. Durante a manhã desta segunda-feira, 14, os principais produtos da plataforma, como YouTube, Gmail, Meet, Drive, Play, Maps, Classroom, entre outros, sofreram instabilidade.



O site DownDetector, que monitora a atividade de sites na internet, confirmou a queda nos serviços por volta das 8h55 (horário de Brasília), o problema durou cerca de 45 minutos e às 9h42 a Google apontava que o problema com o Gmail tinha sido resolvido para a maioria dos usuários afetados.



A empresa ainda não informou a causa do problema, mas já garantiu o restabelecimento dos serviços.