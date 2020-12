Painel de status dos serviços do Google indica restabelecimento dos produtos

O painel de status do Google Workspace, ferramenta que indica qual o status de funcionamento dos serviços da empresa, indica o restabelecimento dos produtos. Mais cedo, o Google registrou problemas que afetaram usuários de seus principais serviços, como YouTube, Gmail, Meet, Drive, Play, Maps, Classroom, entre outros.



A instabilidade ocorreu em diversos países.



Na última atualização do Google Workspace feita às 09h52, no horário de Brasília, a empresa aponta que o problema com o Gmail, entre outros, foi resolvido para a maioria dos usuários afetados. "Continuaremos o trabalho para restaurar o serviço dos outros usuários, mas publicaremos mais atualizações no Painel de status do Google Workspace. Tenha certeza de que a confiabilidade do sistema é uma prioridade para o Google, e estamos fazendo aprimoramentos contínuos para tornar os nossos sistemas melhores", informa.