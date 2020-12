Superintendência do Cade aprova compra da Necton pelo BTG Pactual

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou nesta sexta-feira, 11, a compra da corretora Necton pelo BTB Pactual.



A aquisição foi anunciada em outubro por R$ 348 milhões. A aprovação se tornará definitiva em 15 dias se não houver pedidos de reabertura de análise para o tribunal do órgão.



O Diário Oficial da União desta sexta também traz a aprovação ainda da compra da plataforma de saúde digital iClinic pelo grupo de educação Afya.



Também foi aprovada pela Superintendência-Geral, da compra de participação no Grupo Verzani & Sandrini pela gestora de private equity Kinea.