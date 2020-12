Economia: resultados de outubro e carregamento indicam expansão elevada no 4º tri

O Ministério da Economia divulgou nesta sexta-feira, 11, nota técnica com avaliações sobre o ritmo da atividade no encerramento deste ano. Conforme o ministério, "os indicadores das pesquisas mensais de atividade econômica do IBGE apontam continuidade da recuperação da economia" no quarto trimestre de 2020. A Pasta avaliou ainda que "os resultados de outubro e o carregamento estatístico indicam crescimento elevado" para o último trimestre do ano.



Setorialmente, o ministério lembrou que o comércio já cresce mais de 5% acima do nível de janeiro deste ano. No caso dos serviços, o crescimento em outubro ficou acima da mediana de mercado e "o carregamento estatístico, com os dados atualizados para o mês, é de elevação de 4%" no quarto trimestre de 2020.



O ministério destacou ainda a estimativa de crescimento de 4,4% da safra de grãos em 2020 e de 1,9% em 2021.



"Os fortes resultados da atividade econômica para outubro, mesmo com a redução do valor do auxílio emergencial, indicam que a economia está voltando à normalidade, sinalizando que o crescimento continuará avançando no primeiro semestre de 2021 sem a necessidade de auxílios governamentais", pontuou o ministério na nota técnica.



