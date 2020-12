Serviços acumulam alta de 15,8% em 5 meses de crescimento consecutivo, diz IBGE

A alta de 1,7% no volume de serviços prestados no País em outubro ante setembro foi a quinta taxa positiva consecutiva, fazendo o segmento acumular um ganho de 15,8% no período, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, iniciada em janeiro de 2011 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Apesar da melhora, os serviços ainda operam 6,1% abaixo do patamar de fevereiro, precisando crescer 6,5% para voltar ao nível pré-pandemia.



A taxa dos últimos 12 meses recuou 6,8% em outubro, o resultado negativo mais intenso da série histórica deste indicador, iniciada em dezembro de 2012.



"Mês a mês a gente tem um aprofundamento das taxas negativas (em 12 meses) como um todo", ressaltou Rodrigo Lobo, gerente da Pesquisa Mensal de Serviços.