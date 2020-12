Novo ministro do Turismo celebra aeroportos e hotéis 'lotados' no País

O recém-nomeado ministro do Turismo, Gilson Machado, celebrou que, segundo ele, os aeroportos e hotéis do País estariam novamente "lotados", devido a um suposto reaquecimento das viagens nacionais. Ele participou da transmissão ao vivo nas redes sociais do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nesta quinta-feira, 10.



Esta semana, Machado, que até então era presidente da Embratur, já fizera um apelo contra a possibilidade de prefeitos e governadores decretarem o fechamento total do comércio e da circulação de pessoas, o chamado "lockdown", em meio a um novo recrudescimento da pandemia de covid-19 no Brasil.



Ele também sustentou que as companhias aéreas estariam relatando uma retomada da ordem de 85% da sua malha interna de voos.



Na live, Bolsonaro afirmou que o agora ex-ministro Marcelo Álvaro Antônio (PSL), demitido após chamar o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, de "traíra" em um grupo de mensagens, fez um bom trabalho, mas cometeu "excessos".



Álvaro Antônio acusou o desafeto de negociar seu cargo com o bloco de partidos na Câmara conhecido como Centrão em troca de apoio ao candidato do Planalto à sucessão do presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ).