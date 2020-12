Senado recupera editais de licitação em jornais em nova lei de licitações

O Senado recuperou um dispositivo original da nova lei de licitações e manteve a obrigação do poder público publicar editais de licitação na imprensa oficial e em jornais de grande circulação. A proposta da Câmara permitia que a publicação fosse feita apenas na internet, em sites oficiais.



De acordo com o relator do projeto no Senado, Antonio Anastasia (PSD-MG), a publicação impressa serve "para melhor atender o princípio da publicidade".



O projeto foi aprovado pelos senadores e seguirá para sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro.



O senador Cid Gomes (PDT-CE) havia apresentado um requerimento para reverter a mudança na Câmara, o que foi atendido no parecer de Anastasia.



De acordo com o parlamentar do PDT, a manutenção da publicação em jornais impressos de grande circulação favorece a transparência.