Petrobras conclui venda de quatro campos terrestres na Bacia do Tucano (BA)

A Petrobras concluiu nesta quarta-feira, 9, a venda de 100% de suas participações em quatro campos terrestres na Bacia do Tucano (BA), para a Eagle Exploração de Óleo e Gás Ltda. Segundo fato relevante divulgado pela petrolífera, a operação foi concluída com o pagamento de US$ 2,571 milhões para a Petrobras, já com os ajustes previstos no contrato. O valor recebido, acrescenta a empresa, se soma aos US$ 602 mil pagos na assinatura do contrato de venda, totalizando US$ 3,173 milhões.



Os campos em questão são os de Conceição, Quererá, Fazenda Matinha e Fazenda Santa Rosa, que estão localizados a 110 km de Salvador. Entre janeiro a outubro de 2020, a produção média desses campos foi de 24,30 mil m?/dia de gás natural (153 boe/dia), não havendo produção de óleo.